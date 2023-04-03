Keito Aoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keito Aoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keito Aoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keito Aoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keito Aoki 26 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 青木 慧大 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keito Aoki Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Keito Aoki'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keito Aoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keito Aoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keito Aoki şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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