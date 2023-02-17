Keito Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keito Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keito Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keito Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keito Nakamura 28 Temmuz 2000 tarihinde Abiko, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 敬斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keito Nakamura Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Keito Nakamura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Keito Nakamura'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Keito Nakamura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nakamura.keito/

Keito Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keito Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Keito Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keito Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Gamba Osaka

22 Temmuz 2019 yılında Twente

30 Haziran 2020 yılında Gamba Osaka

1 Temmuz 2020 yılında VV St. Truiden

7 Şubat 2021 yılında Gamba Osaka

8 Şubat 2021 yılında Juniors OÖ

10 Ağu 2021 yılında Gamba Osaka

11 Ağu 2021 yılında LASK

Keito Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keito Nakamura şuan LASK takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Keito Nakamura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 24 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 8 gol atmıştır.

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