Keito Shima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keito Shima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keito Shima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Keito Shima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Keito Shima 7 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 志摩 奎人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Keito Shima Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ritsumeikan University futbol takımında oynamaktadır. Ritsumeikan University takımına - tarihinde katılmıştır. Keito Shima'nin Ritsumeikan University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Keito Shima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Keito Shima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Keito Shima şuan Ritsumeikan University takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.