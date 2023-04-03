Keito Shima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keito Shima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Keito Shima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Keito Shima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.