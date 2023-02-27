Keiya Shiihashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keiya Shiihashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keiya Shiihashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keiya Shiihashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keiya Shiihashi 20 Haziran 1997 tarihinde Funabashi, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 椎橋 慧也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keiya Shiihashi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Keiya Shiihashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Keiya Shiihashi'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Keiya Shiihashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keiya Shiihashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keiya Shiihashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keiya Shiihashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Vegalta Sendai

9 Ocak 2021 yılında Kashiwa Reysol

Keiya Shiihashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keiya Shiihashi şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Keiya Shiihashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Funabashi Municipal High School

Japonya U23 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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