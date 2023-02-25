Kejun Lin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kejun Lin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kejun Lin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kejun Lin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kejun Lin 11 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 林可俊 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kejun Lin Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına - tarihinde katılmıştır. Kejun Lin'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Kejun Lin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kejun Lin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kejun Lin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kejun Lin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kejun Lin şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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