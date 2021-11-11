Keka ne demek, TDK'ya göre Keka kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Keka ne demek? Keka TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi keka kelimesi. Peki keka ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre keka nedir, keka kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KEKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Keka kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre keka kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Keyifli bir durum anlatılırken `ne güzel, ne iyi` anlamlarında söylenen bir söz



KEKA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Oh! Keka! Efendi efendi, insan gibi yürüyoruz.

