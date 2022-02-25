Kekeç ne demek, TDK'ya göre Kekeç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kekeç ne demek? Kekeç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kekeç kelimesi. Peki kekeç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kekeç nedir, kekeç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KEKEÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kekeç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kekeç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kekeme

