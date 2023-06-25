Kekin sırrı burda: Kaba sığmayacak kabardıkça kabaracak kekin püf noktası! Süt yerine bunu koyan sonuçlarına inanmıyor

Kekin gerçekten kabardığını gösteren şey, onun puf puf olması, ağızda dağılması ve yiyenlerin daha fazlasını istemesidir. Tarifimizde, tam da böyle bir kek paylaşacağız ve süt yerine kullanacağınız özel bir malzeme kekin kabarmasını durduramayacak!

KABARMAYA DOYMAYAN SÜNGER KEK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:



3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 şişe maden suyu (200 ml.)

1,5 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı limon suyu

1/2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

2 paket vanilya

3 yemek kaşığı kakao

3 su bardağı un





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SÜNGER KEK HAZIRLANIŞI VE PÜF NOKTALARI:

Yumurtaları bir kaba kırın ve toz şekerle birlikte iyice çırpın.

Yoğurt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Üzerine maden suyu, kabartma tozu ve limon suyunu da ilave edin ve tekrar karıştırın.

Vanilya ve elenmiş unu ekleyin, spatula yardımıyla karıştırın. Hazırladığınız kek hamurunun bir kısmını ayırın.

Ayırdığınız hamura kakao ekleyin ve iyice çırpın.

Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına sade kek hamurunu dökün, üzerine kakao içeren hamuru da ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Keki fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin ve afiyetle tüketin.

PÜF NOKTASI: İçerisinde bulunan maden suyu, kabartma tozu ve limon suyu kekin kabarmasına yardımcı olur. Yoğurdun sulu kısmını kullanmaya özen gösterin. İsteğe bağlı olarak limon veya portakal kabuğu da ekleyebilirsiniz.