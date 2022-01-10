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  3. "Keko seviyorum" diyen Aleyna Tilki sevgilisi Uzi'nin konserinde coştu! Pantolonu düştü düşecek! Frikik vermekten son anda kurtuldu!

"Keko seviyorum" diyen Aleyna Tilki sevgilisi Uzi'nin konserinde coştu! Pantolonu düştü düşecek! Frikik vermekten son anda kurtuldu!

Rapçi Uzi ile sevgili olduğu söylenen genç şarkıcı Aleyna Tilki sevgilisinin konserine giderek çılgınlar gibi dans etti. Düşük bel pantolon giymeyi tercih eden Tilki frikik vermekten son anda kurtuldu.

Her yaptığı olay olan şarkıcı Aleyna Tilki son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Haldun Demirhisar ile adı aşk dedikoduların karışan genç şarkıcı son olarak rapçi Uzi ile anılmaya başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda "Sevgilim biraz maço ve keko olabilir" açıklamasını yapan genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin "Uzi" lakaplı rapçi ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun 

Keko seviyorum diyen Aleyna Tilki sevgilisi Uzi'nin konserinde coştu! Pantolonu düştü düşecek! Frikik vermekten son anda kurtuldu!

Aleyna Tilki, geçtiğimiz yıl temmuz ayında Twitter hesabından, "Türk müzik piyasasını bence Bağcılar semti yönetiyor." mesajını paylaşmıştı. Uzi, genç şarkıcıya, "Hani keko seviyordun?" yanıtını vermişti. Tilki ise, "Seviyorum ki... Seviyoruz diye analiz de mi yapmayalım?" açıklamasını yapmıştı.

Keko seviyorum diyen Aleyna Tilki sevgilisi Uzi'nin konserinde coştu! Pantolonu düştü düşecek! Frikik vermekten son anda kurtuldu!

ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİ

'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya ile aşk yaşayan Aleyna Tilki, sevgilisini konserinde yalnız bırakmadı.

Son günlerde 'Uzi' lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'ya gönlünü kaptırdığı konuşulan Tilki, sosyal medya hesabından iddiaları doğrular niteliğinde bir video paylaştı.

Keko seviyorum diyen Aleyna Tilki sevgilisi Uzi'nin konserinde coştu! Pantolonu düştü düşecek! Frikik vermekten son anda kurtuldu!

UZİ İÇİN DANS ETTİ

Tilki, yaklaşık üç haftadır birlikte olduğu rapçi sevgilisi Uzi'nin konserine gitti. Konser boyunca bir dakika yerine oturmayan Aleyna Tilki'nin dansı dikkat çekti.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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