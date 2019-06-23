Kelebek hastalığıyla mücadele eden Elif akülü arabasına kavuştu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 3 yaşında yakalandığı "kelebek hastalığı" nedeniyle parmaklarını ardından da geçirdiği ameliyat sonrası bacağını kaybeden 27 yaşındaki Elif Şen, çok istediği akülü arabasına kavuştu.

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki'nin girişimleri sonucu bir hayırsever vatandaş tarafından karşılanan akülü araba Elif Şen'e Akçaabat'taki evinde teslim edildi.

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, katkı sağlayan hayırsevere teşekkür ederek, "Kelebek hastalığı ile mücadele eden ve aynı zamanda bacağındaki tümör nedeniyle ameliyat ettirdiğimiz Elif'imizi yaşadığı Akçaabat'ın Adacık köyünde evinde ziyaret ettik. Hayırseverimizin gönderdiği akülü tekerlikli sandalyesine kavuşan Elif artık ev ve evin dışında istediği gibi rahat hareket edebiliyor. Akülü arabayı gönderen hayırseverimize ve bizleri evlerinde çok güzel ağırlayan Elif'in ailesine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaklaşık 24 yıldır kelebek hastalığı ile mücadele eden Elif Şen, 3 yaşında ellerini, 1 yıl önce de bacağında tümör oluşması sonucu bu defa da sağ bacağını kaybetti. Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, kelebek hastası Şen'in tedavisi için Trabzon Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle irtibata geçerek ameliyatın yapılmasını sağlamıştı.

Kaynak: İHA