Kelebekler Vadisi'nde yüksekten düşerek yaralanan Kübra, taburcu edildi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde, 7 metre yüksekten düşen ve yaralanan Kübra Batıhan (30), hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. İple kurtarma operasyonu ile düştüğü yerden alınan Batıhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fethiye'nin yamaç paraşütü ile ünlü Babadağı'nın eteklerinde bulunan, dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Faralya Mahallesi'ndeki vadiyi kayalıklardan izlemek isteyen turistler kayalıklarda yaklaşık 50 metre yürüyor. Güvenlik önleminin olmadığı bölgede fotoğraf çektiren ziyaretçiler zaman zaman tehlikelerle yüz yüze geliyor.

Dün de bölgede arkadaşıyla birlikte, vadide yürüyüşe çıkan Kübra Batıhan, dengesini kaybedip yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Arkadaşı, 112 Acil Servis'i arayıp, yaralanan Batıhan için yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD, UMKE, Fethiye ve Marmaris AKUT ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Kübra Batıhan'a ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptı. Bölgede helikopter ile makara sisteminin kurulmasının uygun olmadığı tespit edilince, iple kurtarma istasyonu kuruldu. Kübra Batıhan, yapılan çalışmayla kurtarılarak ambulansa taşındı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Batıhan, tedavisi sonrası bugün taburcu edildi.

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DHA