Kelechi Chimezie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelechi Chimezie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelechi Chimezie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelechi Chimezie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelechi Chimezie 17 Ekim 2000 tarihinde Abia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kelechi Chimezie Chibuike şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelechi Chimezie Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kelechi Chimezie'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kelechi Chimezie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelechi Chimezie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelechi Chimezie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelechi Chimezie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Heartland

1 Kasım 2021 yılında Gombe United

29 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Kelechi Chimezie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelechi Chimezie şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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