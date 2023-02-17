Kelechi John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelechi John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelechi John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelechi John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelechi John 7 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kelechi John Christian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelechi John Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Kelechi John, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

B SAD futbol takımında oynamaktadır. B SAD takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kelechi John'nin B SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kelechi John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelechi John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelechi John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelechi John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Rio Ave FC U19

1 Temmuz 2017 yılında Rio Ave B

1 Temmuz 2018 yılında Rio Ave A23

1 Ocak 2020 yılında Casa Pia

15 Ağu 2022 yılında Central Coast

31 Ocak 2023 yılında B SAD

Kelechi John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelechi John şuan B SAD takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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