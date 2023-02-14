Kelechi Nwakali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelechi Nwakali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kelechi Nwakali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kelechi Nwakali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kelechi Nwakali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelechi Nwakali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kelechi Nwakali

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelechi Nwakali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelechi Nwakali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelechi Nwakali 5 Haziran 1998 tarihinde Owerri şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelechi Nwakali Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Coda Independent Sports yapmaktadır. Kelechi Nwakali, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kelechi Nwakali'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kelechi Nwakali Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nwakali25/

Kelechi Nwakaliboyu ve yaşı kaç

Kelechi Nwakali Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kelechi Nwakali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kelechi Nwakali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelechi Nwakali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2016 yılında Arsenal U23

31 Ağu 2016 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2017 yılında Arsenal U23

31 Ağu 2017 yılında VVV-Venlo

23 Ocak 2018 yılında Arsenal U23

24 Ocak 2018 yılında MVV Maastricht

30 Haziran 2018 yılında Arsenal U23

18 Temmuz 2018 yılında FC Porto B

30 Haziran 2019 yılında Arsenal U23

2 Eylül 2019 yılında SD Huesca

31 Ocak 2021 yılında Alcorcón

30 Haziran 2021 yılında SD Huesca

5 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında Ponferradina

Kelechi Nwakali kimdir

Kelechi Nwakali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelechi Nwakali şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ASJ Academy

Kelechi Nwakali Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya takımında 25 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U23 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Nijerya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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Kelechi Nwakali nereli

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