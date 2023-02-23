Kelechukwu İbe Torti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelechukwu İbe Torti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelechukwu İbe Torti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelechukwu İbe Torti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelechukwu İbe Torti 26 Ocak 2002 tarihinde Abudja şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Kelechukwu Ebenezer Ibe-Torti şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelechukwu İbe Torti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Kelechukwu İbe Torti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 31 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kelechukwu İbe Torti'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kelechukwu İbe Torti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelechukwu İbe Torti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kelechukwu İbe Torti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelechukwu İbe Torti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2020 yılında LKS Lodz

Kelechukwu İbe Torti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelechukwu İbe Torti şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Kelechukwu İbe Torti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U20 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.