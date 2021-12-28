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Keleş isminin anlamı nedir, Keleş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Keleş isminin anlamı; Yiğit, cesur, bahadır anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Keleş isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Keleş isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Keleş isminin anlamı nedir, Keleş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Keleş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Keleş ismi ne demek, Keleş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Keleş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Keleş İsminin anlamı nedir? TDK Keleş anlamı:

Yiğit, cesur, bahadır anlamına gelmektedir.

Keleş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kur'anda geçmemektedir.

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Keleş isminin kökeni: 

Keleş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Keleş isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Keleş isminin rengi:

Safir 

Keleş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Keleş isminin Harf Analizi Nedir ?

Keleş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.
K : Kariyerli
E : İletişim, duygusal karışık
L : Sanatsal, naif, yetenekli
E : İletişim, duygusal karışık
Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Keleş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Keleş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.
K : 14
E : 6
L : 15
E : 6
Ş : 23
= 64 – Keleş İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

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Keleş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Keleş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Keleş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.
K: 2   E: 5   L: 3   E: 5   Ş: 1 = 16
1 +  6 = 7 Kader sayısıdır

Keleş isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve  insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

 

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Oğuz Büber
Trend Haberler Editörü
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