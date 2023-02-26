Keletso Makgalwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Keletso Makgalwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Keletso Makgalwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Keletso Makgalwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Keletso Makgalwa 3 Ocak 1997 tarihinde Mokopane, Limpopo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Matlala Keletso Makgalwa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Keletso Makgalwa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luso Africa Player Management yapmaktadır. Keletso Makgalwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

All Stars FC futbol takımında oynamaktadır. All Stars FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Keletso Makgalwa'nin All Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Keletso Makgalwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Keletso Makgalwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Keletso Makgalwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Keletso Makgalwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2017 yılında Sundowns

7 Ağustos 2018 yılında Maritzburg Utd.

31 Ocak 2019 yılında Sundowns

10 Ağustos 2021 yılında Swallows FC

30 Haziran 2022 yılında Sundowns

14 Ağustos 2022 yılında TS Galaxy FC

6 Aralık 2022 yılında Sundowns

31 Ocak 2023 yılında All Stars

30 Haziran 2023 yılında Sundowns

Keletso Makgalwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Keletso Makgalwa şuan All Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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