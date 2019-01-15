Kelime-i Tevhid anlamı nedir? Faziletleri nelerdir?

Müslüman olan herkesin bilmesi ve inanması gereken Kelime-i Tevhid yani; La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah ne demektir? Kelime-i Tevhid'in anlamı nedir? Kelime-i Tevhid'in faziletleri nelerdir? Kelime-i Tevhid'in Arapça ve Türkçe okunuşları nasıldır? İşte tüm detaylar...

KELİME-İ TEVHİD'İN ANLAMI NEDİR?

"La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah" bir zikirdir, Allah'ın birliğini kabul etmektir.

Okunuşu: "La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah"

Anlamı: "Allah'tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Peygamberidir"

KELİME-İ TEVHİD'İN ARAPÇA OKUNUŞU

KELİME-İ TEVHİD'İN TÜRKÇE OKUNUŞU

"La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah"

KELİME-İ TEVHİD'İN AÇIKLAMALI MEALİ

1. Lâ: Yoktur.

2. ilâhe: Hiç Bir İlah.

3. İllallâh: Ancak Allah'u Tealadan Başka.

4. Muhammedün: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi vessellem.

5. Resûlüllah: Yüce Allah'ın c.c göndermiş olduğu Resulüdür.

"Kelime-i Tevhîd" tüm semâvî dinlerin ortak inanç esaslarının temelini teşkil eder. Bu temele dayanmayan inanışların ve ibadetlerin tümü batıldır, Allah'ın yanında makbul değildir. Nitekim, Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu elçilerinin tümüne vahyettiği ve insanlara tebliğ edilmesini istediği en önemli husus, "Tevhîd" inancının esasını teşkil eden bu kutsal kelimedir.

KELİME-İ TEVHİD'İN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Müslümanın her fırsatta söylediği Kelime-i tevhidin faziletleri çoktur.

"Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür." (Tirmizi)

"İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır." (Buhari, Müslim)

"Lâ ilâhe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kafir diyenin kendisi kafir olur." (Buhari)

"Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar." (Taberani)

Ebu Hureyre (ra);

Resulullah (s.a.v.); "İmanınızı tazeleyiniz." buyurdu.

“Ya Resulallah! İmanımızı nasıl tazeleyeceğiz?”

"La ilahe illallah'ı çok söyleyiniz." buyurdu. (Ahmed bin Hanbel)

"Kıyamet gününde benim şefaatim sayesinde en mutlu olacak insan, kalbinden içtenlikle, Lâ ilâhe illallah diyendir." (Buhari)

ÇOCUKLARA KELİME-İ TEVHİD ÖĞRETİLMELİ

Biz müslümanlar olarak çocuklarımıza ilk öğreteceklerimiz; Kelime-i Tevhidi ve Kelime-i Şehadet olmalıdır. İnsan yaşamında bu zikiri devamlı söylemeli çocuklarına anlatmalıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyururlardı:

"İlk söz olarak çocuklarınıza güzel bir şekilde "Lâ ilâhe illâllah" demeyi öğretiniz!" (Beyhaki)