Kelime Oyunu'nda hiç harf almadan birinci olan yarışmacı sunucunun engeliyle karşılaştı!
TEVE 2 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışması Kelime Oyunu'nda Görkem isimli yarışmacı tüm soruları harf almadan cevaplayarak yarışmanın birincisi oldu. Herkesi hayrete düşüren yarışmacı son sorunun ardından stüdyoyu terk edince sunucu Ali İhsan Varol engeliyle karşılaştı. O anlar ekranlara anbean böyle yansıdı.
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24 Aralık 2020 Perşembe 10:40
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