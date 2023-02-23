Kellechi Onwugamba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kellechi Onwugamba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kellechi Onwugamba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kellechi Onwugamba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kellechi Onwugamba 10 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kellechi Onwugamba Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Kellechi Onwugamba, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 10 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Kellechi Onwugamba'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kellechi Onwugamba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kellechi Onwugamba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Kasım 2022 yılında Montana
Kellechi Onwugamba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kellechi Onwugamba şuan Montana takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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