Kellian Van Der Kaap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kellian Van Der Kaap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kellian Van Der Kaap kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kellian Van Der Kaap ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kellian Van Der Kaap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kellian Van Der Kaap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kellian Van Der Kaap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kellian Van Der Kaap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kellian Van Der Kaap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kellian Van Der Kaap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kellian Van Der Kaap 8 Kasım 1998 tarihinde Groningen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hollanda,Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kellian Van Der Kaap Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bundled yapmaktadır. Kellian Van Der Kaap, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kellian Van Der Kaap'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kellian Van Der Kaap Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kellian/

Kellian Van Der Kaap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kellian Van Der Kaap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Kellian Van Der Kaap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kellian Van Der Kaap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Groningen Youth

1 Temmuz 2011 yılında Quick 1887 Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Be Quick U19

1 Temmuz 2017 yılında Harkemase Boys

1 Temmuz 2018 yılında Groningen U21

1 Temmuz 2019 yılında SC Cambuur

28 Eylül 2020 yılında Maccabi Netanya

5 Ağustos 2021 yılında Viborg FF

19 Ocak 2022 yılında Levski Sofia

Kellian Van Der Kaap kimdir

Kellian Van Der Kaap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kellian Van Der Kaap şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Marum (-2009), SC Cambuur (2009-2010), FC Groningen (2010-2011), Be Quick 1887 (2011-2017)

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Kellian Van Der Kaap nereli

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