Kellik son mu buluyor? Bilim insanları, saç dökülmesine neden olan kimyasalı keşfetti! Saç dökülmesini önlemek artık mümkün!

Amerikalı bilim insanları, saç dökülmesine ve kelliğe neden olan kimyasalı keşfetti. Yeni keşfe göre kellik için gelişmiş bir tedavi yöntemi uygulanabilir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kellik son mu buluyor? Bilim insanları, saç dökülmesine neden olan kimyasalı keşfetti! Saç dökülmesini önlemek artık mümkün!

Kellik, özellikle erkekler için büyük bir problem oluyor. Genel olarak genetik faktörler etkili olsa da bazı sağlık problemleri de kellik sorununa neden olabiliyor. Saç dökülmesi, herhangi bir fiziksel sağlık sorununa yol açmasa da görünüşü ciddi oranda etkilediği için, bu sorunu yaşayan insanları psikolojik olarak çok fazla etkileyebiliyor. Dökülmeyi önleyici teknolojiler ve tedaviler geliştirilmiş olsa da kalıcı bir çözüm hiçbir zaman bulunamamıştı. Amerikalı bilim insanları, saç dökülmesinden sorumlu olan bir kimyasal bulduğunu açıkladı.

Kellik son mu buluyor? Bilim insanları, saç dökülmesine neden olan kimyasalı keşfetti! Saç dökülmesini önlemek ve yeni saç çıkmasını sağlamak artık mümkün!

ÜMİT OLDU

Riverside Kaliforniya Üniversitesi’nde konu ile ilgili araştırma yapan bilim insanları, saç köklerinin bölünmesine ve ölmesine neden olan bir kimyasal olduğunu tespit etti. Araştırmalarını Biophysical Journal isimli bilimsel dergide yayımlayan ekip, bulguların kelliğe tedavi olmasının yanı sıra, saç köklerinde yaşanan sedef, egzama gibi rahatsızlıkların da iyileştirilebileceğini söyledi.

Kellik son mu buluyor? Bilim insanları, saç dökülmesine neden olan kimyasalı keşfetti! Saç dökülmesini önlemek ve yeni saç çıkmasını sağlamak artık mümkün!

HENÜZ ÇOK YENİ

Araştırmayı yapan bilim insanlarına göre, saç köklerinde bulunan TGF-beta isimli protein, saçtaki kök hücrelerin bölünmesini kontrol ediyor. Bu proteinin saç köklerini aktifleştirerek dökülen saçların yerine yeniden saç çıkmasını sağlaması ve saç köklerinin ölmesini sağlaması gibi iki farklı görevi var. Yani kelliğin nedeni de bu protein kaynaklı.

Kellik problemiyle ilgili yapılan bu keşifle birlikte, saç köklerini aktifleştirerek saç dökülmesini engellemek ya da dökülen saçların yerine yeniden saç çıkmasını sağlayacak bir tedavi geliştirmek mümkün olabilir.

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