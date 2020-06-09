Kelly Brook'ın çıplak masaj pozu olay oldu!
Kelly Brook kimdir? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Brook bu defada çıplak masaj keyfini paylaştı. Peki Kelly Brook kimdir? Kaç yaşında?Kaç kilo? Kelly Brook filmleri..
Kelly Brook ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla trend aramaları arasına girdi. Daha önce de sıkça cesur paylaşımlar yapan İngiliz televizyon yıldızı ve manken Kelly Brook bu defa da çıplak yağlı masaj keyfini paylaştı. Peki Kelly Brook kimdir? Kaç yaşında?Kaç kilo? Kelly Brook filmleri neler? Merak ettiğiniz herşey haberimizde..
Sosyal medya hesabından lavanta bahçesinde çıplak bir şekilde kendisine yağlı mesaj yaptırdığı videoyu paylaşan ünlü yıldız, "Size yalan söylemeyeceğim kendi bahçemi seviyorum ama burada mesaj yaptırmayı daha çok seviyorum" dedi.
KELLY BROOK KİMDİR?
Kelly Brook, 23 Kasım 1979 İngiltere, Rochester doğumlu. 168 cm boyundaki Kelly Brook, daha önce hiç evlenmedi ancak üç kez nişanlandı. Seks sembolu ve stil ikonu olarak kabul edilen Kelly Brook, FHM dergisi tarafından 2005 ve 2015 yıllarında Dünyanın En Seksi Kadını seçilmişti. Brook, 1997 yılında başladığı kariyerinde modelliğin yanı sıra sunuculuk ve oyunculuk da yaptı. Kelly Brook, 38 yaşında.
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