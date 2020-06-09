Kelly Brook ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla trend aramaları arasına girdi. Daha önce de sıkça cesur paylaşımlar yapan İngiliz televizyon yıldızı ve manken Kelly Brook bu defa da çıplak yağlı masaj keyfini paylaştı. Peki Kelly Brook kimdir? Kaç yaşında?Kaç kilo? Kelly Brook filmleri neler? Merak ettiğiniz herşey haberimizde..

Sosyal medya hesabından lavanta bahçesinde çıplak bir şekilde kendisine yağlı mesaj yaptırdığı videoyu paylaşan ünlü yıldız, "Size yalan söylemeyeceğim kendi bahçemi seviyorum ama burada mesaj yaptırmayı daha çok seviyorum" dedi.

KELLY BROOK KİMDİR?