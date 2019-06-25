Keloğlan'ın şimdiki hali görenleri şaşkına çeviriyor Keloğlan filmleriyle hayatımıza giren Rüştü Asyalı uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. Pek çok izleyici Rüştü Asyalı'nın son halini merak ediyor. İşte Rüştü Asyalı, Keloğlan'ın şimdiki hali...

1 14 Rüştü Asyalı; 1947 de Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi.