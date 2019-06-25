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Keloğlan'ın şimdiki hali görenleri şaşkına çeviriyor

Keloğlan filmleriyle hayatımıza giren Rüştü Asyalı uzun zamandır ekranlarda görünmüyor. Pek çok izleyici Rüştü Asyalı'nın son halini merak ediyor. İşte Rüştü Asyalı, Keloğlan'ın şimdiki hali...

Keloğlan'ın şimdiki hali görenleri şaşkına çeviriyor 1114

Rüştü Asyalı; 1947 de Elazığ’ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi.