Kelvi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvi 17 Ekim 2002 tarihinde Ilópolis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Kelvi Chiesa Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NWS - Neis World Sports yapmaktadır. Kelvi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına - tarihinde katılmıştır. Kelvi'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelvi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvi şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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