Kelvin Amanyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Amanyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Amanyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Amanyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Amanyo 16 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Amanyo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kelvin Amanyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kelvin Amanyo'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kelvin Amanyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Amanyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelvin Amanyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Amanyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Amanyo şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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