Kelvin Andoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Andoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Andoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Andoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Andoh 19 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Andoh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kelvin Andoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Kelvin Andoh'nin Karela United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kelvin Andoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Andoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelvin Andoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Andoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Asante Kotoko

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

19 Ağustos 2021 yılında Karela United

Kelvin Andoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Andoh şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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