Kelvin Boateng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Boateng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Boateng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Boateng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Boateng 24 Mart 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Kelvin Owusu Boateng şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Boateng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Kelvin Boateng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kelvin Boateng'nin MFK Karvina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvin Boateng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Boateng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kelvin Boateng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Boateng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Aves U19

1 Temmuz 2019 yılında Aves U23

14 Temmuz 2020 yılında FC Porto B

30 Haziran 2021 yılında Aves U23

13 Temmuz 2021 yılında Spartak Trnava

1 Şubat 2023 yılında Karvina

30 Haziran 2023 yılında Spartak Trnava

Kelvin Boateng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Boateng şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Right To Dream Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.