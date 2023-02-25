Kelvin Edo Dosseh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Edo Dosseh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Edo Dosseh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Edo Dosseh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Edo Dosseh 24 Nisan 2003 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Edo Dosseh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESC yapmaktadır. Kelvin Edo Dosseh, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kelvin Edo Dosseh'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kelvin Edo Dosseh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Edo Dosseh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kelvin Edo Dosseh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Edo Dosseh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KF Skënderbeu

26 Ocak 2023 yılında KF Tërbuni

Kelvin Edo Dosseh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Edo Dosseh şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.