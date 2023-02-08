Kelvin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin 18 Ağu 1997 tarihinde Ibirama şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kelvin Giacobe Alves dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PECBOL SPORTS yapmaktadır. Kelvin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kelvin'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kelvin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kelvin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelvin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Aralık 2018 yılında Novo Hamburgo

12 Nisan 2019 yılında Botafogo

4 Eylül 2020 yılında Piracicaba

13 Ekim 2020 yılında EC São José

29 Nisan 2021 yılında Rio Claro FC

2 Haziran 2021 yılında Caxias-RS

4 Ocak 2022 yılında ABC FC

19 Temmuz 2022 yılında Atlético-GO

Kelvin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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