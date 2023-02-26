Kelvin Kyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Kyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Kyei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Kyei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Kyei 5 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Kyei Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kelvin Kyei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Kelvin Kyei'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kelvin Kyei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Kyei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelvin Kyei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Kyei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Selangor FC

1 Aralık 2022 yılında Accra Lions

Kelvin Kyei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Kyei şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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