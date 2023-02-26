Kelvin Obeng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Obeng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Obeng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Obeng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Obeng 29 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Obeng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini mentormanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kelvin Obeng'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kelvin Obeng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Obeng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelvin Obeng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Obeng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2023 yılında Aduana Stars

Kelvin Obeng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Obeng şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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