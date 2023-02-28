Kelvin Pires kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Pires Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Pires adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Pires Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Pires 5 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Kelvin Spencer Pires şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Pires Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Adex Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS Trencin futbol takımında oynamaktadır. AS Trencin takımına 18 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kelvin Pires'nin AS Trencin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvin Pires Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Pires isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelvin Pires Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Pires futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2020 yılında AS Trencin

Kelvin Pires Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Pires şuan AS Trencin takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Kelvin Pires Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeşil Burun Adaları takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Yeşil Burun Adaları U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Yeşil Burun Adaları U19 takımında 19 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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