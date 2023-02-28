Kelvin Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvin Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvin Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvin Sanchez 3 Ocak 1999 tarihinde Trujillo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Kelvin Denis Sánchez Vasquez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvin Sanchez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RJ Sport Group yapmaktadır. Kelvin Sanchez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kelvin Sanchez'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvin Sanchez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denis.sanchezvasquez

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Kelvin Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kelvin Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Kelvin Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvin Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2017 yılında Sport Loreto

31 Aralık 2017 yılında AD Cantolao

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Dep. Maristas

19 Ocak 2020 yılında Llacuabamba

10 Ocak 2022 yılında Unión Comercio

Kelvin Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvin Sanchez şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Academia Sudamericana de Trujillo, Huanchaco FC, Asociación Peruanos Juniors (2013), Academia Cantolao (2014-2015)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.