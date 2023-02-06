Kelvyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kelvyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kelvyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kelvyn 7 Mayıs 1999 tarihinde Osasco-SP şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kelvyn Ramos da Fonseca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kelvyn Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory FA yapmaktadır. Kelvyn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Ferroviária de Esportes (SP) futbol takımında oynamaktadır. Associação Ferroviária de Esportes (SP) takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kelvyn'nin Associação Ferroviária de Esportes (SP) ile sözleşmesi 26 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Kelvyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kelvyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kelvyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kelvyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2018 yılında Tubarão-SC

10 Mayıs 2019 yılında Ceará

31 Mayıs 2020 yılında Tubarão-SC

8 Haziran 2020 yılında Ceará SC

27 Ocak 2023 yılında Ferroviária

26 Nisan 2023 yılında Ceará SC

Kelvyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kelvyn şuan Associação Ferroviária de Esportes (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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