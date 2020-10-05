Kemal Ademi kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kemal Ademi Türk mü? İstatistikleri...

Bu sezon transfer döneminin en etkili takımı olan Fenerbahçe, bir forvet transferi daha yaptı. Sarı-lacivertliler yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Basel Kulübü’nde forma giyen 24 yaşındaki forvet Kemal Ademi ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri için İstanbul’a gelmiştir." ifadelerini kullandı. Dün gece 23.10 sularında Türkiye'ye gelen Ademi, bugün gün içinde sağlık kontrollerinden geçecek. Oyuncunun resmi imzayı sağlık kontrolünden geçtikten sonra atması bekleniyor.

KEMAL ADEMİ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

23 Ocak 1996'da Almanya'nın Villingen-Schwenningen şehrinde dünyaya gelen Ademi, 24 yaşında. 1.98 boyuna sahip Kemal Ademi, santrfor bölgesinde görev alıyor. Aynı zamanda sağ ayaklı olan futbolcu, İsviçre uyruklu.

Futbola İsviçre'nin ST Gallen takımında başlayan Kemal Ademi, 2015'te Almanya ekibi Hoffenheim'in 2. takımında 2 sezon forma giydi. Profesyonel futbolculuk kariyerine ise İsviçre'nin Neuchatel Xamax takımı ile başladı. 1.98 metre boyundaki oyuncu, 2018 Ağustos ayında İsviçre ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ademi 1 ay sonra ise takımının Sion'a 3-0 yenildiği karşılaşmanın 46. dakikasında Tunahan Çiçek'in yerine girerek ilk resmi maçına çıktı.

Neuchatel'le 30 maça çıkan Kemal Ademi, bu karşılaşmalarda 10 gol kaydetti. 2019-2020 sezon başında FC Basel'e transfer olan Kemal Ademi, aynı sezon 26 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda ise 13 gol attı 4 de asistlik bir katkı yaptı.

Ademi, kariyerinde 144 maçta forma giyerken 6 asist yaptı.

KEMAL ADEMİ TÜRK MÜ?

Almanya'da dünyaya gelen Kemal Ademi, Kosovalı bir ailenin çocuğu. Aynı zamanda İsviçre'de büyüyen yıldız golcü, Almanya, Kosova ve İsviçre Milli Takımlarında oynama hakkına sahip. Dolayısıyla Kemal Ademi Türk değildir.