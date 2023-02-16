Kemal Akbaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Akbaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Akbaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Akbaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Akbaba 1 Nisan 1988 tarihinde Kars şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Akbaba Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kemal Akbaba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ayvalıkgücü Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Ayvalıkgücü Belediyespor takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kemal Akbaba'nin Ayvalıkgücü Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemal Akbaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Akbaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kemal Akbaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Akbaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2005 yılında GB Asaşspor

30 Haziran 2006 yılında Gençlerbirliği

15 Ağu 2006 yılında GB Oftaşspor

30 Haziran 2007 yılında Gençlerbirliği

10 Ağu 2007 yılında Samsunspor

27 Aralık 2007 yılında Gençlerbirliği

18 Ocak 2008 yılında Türk Telekom

30 Haziran 2008 yılında Gençlerbirliği

6 Temmuz 2009 yılında Hacettepe

28 Ocak 2010 yılında Gençlerbirliği

29 Ocak 2010 yılında Kırşehirspor

30 Haziran 2010 yılında Gençlerbirliği

17 Ağu 2010 yılında Beşiktaş U21

26 Ağu 2011 yılında Bursa Nilüfer

18 Ocak 2013 yılında Erzurum BB

8 Ocak 2014 yılında Sandıklıspor

22 Ağu 2014 yılında Aydınspor 1923

9 Ocak 2015 yılında Kahramanmaraş

30 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2015 yılında Muğlaspor

22 Ocak 2016 yılında Edirnespor

22 Ağu 2016 yılında Hacettepe

12 Ocak 2017 yılında Kahramanmaraş

17 Ocak 2018 yılında Pazarspor

20 Eylül 2018 yılında Vefaspor

25 Ocak 2019 yılında Zaferspor

5 Ağu 2019 yılında Tavşanlı Linyit

17 Ocak 2020 yılında Bağcılar SK

9 Nisan 2021 yılında Ayvalıkgücü Bld

2 Ağu 2021 yılında Mersin 33 FK

19 Kasım 2021 yılında Bağcılar SK

28 Temmuz 2022 yılında Ayvalıkgücü Bld

Kemal Akbaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Akbaba şuan Ayvalıkgücü Belediyespor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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