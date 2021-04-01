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  3. Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, Twitter

Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, Twitter

Sosyal medyada gündem olan video, bir şiddet olayını daha gözler önüne serdi. Arkadaşını kaçırarak rehin alıp bopazına bıçak dayayan ve eski sevgilisinin gelmesini isteyen, isminin Kemal Alcu olduğu iddia edilen bir şahsın tutuklanması için çalışma başlatıldı.

Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, Twitter

Eski sevgilisinin kendisine dönmesi için bir arkadaşını rehin alarak boğazına bıçak dayadığı görüntülerle sosyal medyada gündem olan Kemal Alcu'nun, #KemalAlcuTutuklansın etiketiyle Twitter'de gündeme girmesi üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Twitter konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

KEMAL ALCU KİMDİR? OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada her gün onlarcasına şahit olunan şiddet videolarından bir tanesi daha gündemi sarstı. İsminin Kemal Alcu olduğu öğrenilen bir şahsın yer aldığı görüntülerde, yanındaki arkadaşının boğazına bıçak dayayarak "Ceren gelir misin?" dedirtmesi ve bunu eksi sevgilisinin kendisine dönmesi için yapması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 

Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, Twitter

Olay yaratan görüntülerde bir magandanın, boğazına bıçak dayayarak rehin aldığı eski sevgilisinin arakadaşına "Ceren gelir misin" dedirttiği ve aynı zamana tehdit ve küfürler savurduğu görülüyor.

Adana Seyhan Mavi Bulvar'da yaşadığı iddia edilen Alcu'nun kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı ve Ceren'in kendisinden şikayetçi olmasına rağmen ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı iddia edildi.

Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, Twitter

KEMAL ALCU ADANA, TWITTER

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Alcu'nun eski sevgilisi olduğu iddia edilen Ceren'in arkadaşı olduğu düşünülen bir kişinin mesajları ortaya çıktı. Mesajda, Alcu'nun Ceren'i fuhşa zorladığını, parasını aldığını ve uyuşturucuya alıştırdığını iddia eden kişi, Ceren'in yalnız olmadığını ve başka kadınlara da Alcu'nun aynı şeyleri yaptığını ifade etti. 

Kemal Alcu kimdir? Olayı nedir? | Kemal Alcu Adana, Twitter

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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