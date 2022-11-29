Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Kemal Aslan, futbolda adını Gaziantepspor ile yakaladığı başarılı performasından sonra Fenerbahçe'ye gelerek kariyerinin zirvesine çıktı. yaşadığı ağır sakatlık sonrası düşüşe geçmesiyle futbol hayatını sonlandırmıştır. Futbolculuk yaşamından kopmayarak televizyon kanallarında spor yorumculuğu yapmaktadır. Kemal Aslan halen TRT Spor'da spor yorumculuğu yapmaktadır. Kemal Aslan, kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımlarda oynadı, futbol karıyeri nedir? İşte Kemal Aslan'ın hayat biyografisi.

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KEMAL ASLAN KİMDİR?

24 Ekim 1981 yılda Gaziantep'te dünyaya gelen Kemal Aslan, futbola Gaziantepspor külübü alt yapısında başladı.sırasıyla Gaziantep BB, Gaziantepspor'da top koşturmaya devam etti. Gaziantepspor'da oynadığı dönemde yıldızı parlayarak ve 21 yaş altı kategorilerde millî forma giymiştir. yıldızı parlayan Kemal Aslan,Gaziantepspor' dan Fenerbahçe' ye transfer olmuş, ancak yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından kariyeri düşüşe geçmiş, daha sonra Kocaelispor, Bursaspor, Çaykur Rizespor, Adanaspor ve Denizlispor'da top koşturmuştur. Futbolculuk döneminde orta sahada görev alan Aslan, daha sonra futbolu bırakmış, teknikdirektörlük yapmaya başlamıştır. Kemal Aslan, aynı zamanda Telavizyon programlarında spor yorumculuğu yapmaktadır.