Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmız darbe girişimine dair yürütülen Akıncı Üssü davasında kararlar belli oldu. Bunun üzerine Akıncı Üssü'nü yöneten 'sivil imam' olarak bilinen Kemal Batmaz'ın cezası da belli oldu. Peki Kemal Batmaz kimdir? Suçu ne? Cezası belli oldu mu? Ne kadar ceza aldı? İşte detaylar...

KEMAL BATMAZ KİMDİR? SUÇU NE?

Darbe girişiminin yöneticileri olduğu üzerinde durulan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'den sonra diğer bir yönetici olduğu tespit edilen Kemal Batmaz'ın Kaynak Holding bünyesinde Kağıt A.Ş'nin genel müdürlüğünü yaptığı ortaya çıktı.

Batmaz'ın, Kaynak Holding bünyesindeki bir şirkette birkaç yıl çalıştıktan sonra Kaynak Kağıt AŞ'de çalışmaya başladığı, sonrasında da şirketin genel müdürü olduğu bildirildi. Bu görevinden 2015'in ilkbahar aylarında ayrılan Batmaz'ın emlak şirketi kurduğu kaydedildi.

Ancak savcılık, incelemeleri sonucunda emlak şirketinin hiçbir gayrimenkulün alım satım ve kiralama işi gerçekleştirmediğini, faaliyetlerinin tabelada kaldığını tespit etti. Batmaz'ın ABD'ye ilk kez 1997'de gittiği belirlendi. Darbenin ilk hazırlık hareketlerini başlatması olasılığı yüksek olan Batmaz'ın, FETÖ içerisinde "Adil Öksüz'ün üstü veya eşiti olduğu, bu değilse ancak bir altında bulunabileceği" değerlendirildi.

KOD ADI: SEDAT

Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam" Kemal Batmaz'ın örgüt içinde "Sedat" kod adını kullandığı itirafçı beyanlarına yansıdı. İtirafçı olan örgütün mahrem imamı A.B., darbe girişimine kadar Hava Kuvvetleri'nin sözde imamı Batmaz'a bağlı faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamlarından A.B, etkin pişmanlıktan yararlanarak Kemal Batmaz hakkında bilgiler verdi.

A.B, savcılık ifadesinde örgütün 2014-2015 döneminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının en üstündeki kişinin Kemal Batmaz olduğunu, Adil Öksüz'ün de o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olduğunu belirtti.

Kemal Batmaz'ın örgüt içerisinde "Sedat" kod adını kullandığını bildiren A.B, darbe girişimine kadar Hava Kuvvetleri'nin sözde imamı Batmaz'a bağlı faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Batmaz'ın olduğu herhangi bir toplantıya katılmadığını iddia eden A.B, "Bir defasında 'Malik' kod adlı kişinin ofisinde, 'Selim' kod adlı kişi telefonda, 'Abi biz dinleme yapmıyoruz, bir süreden beri cihazları kullanmıyoruz.' şeklinde Kemal Batmaz ile konuşmalarına şahit oldum." ifadelerini kullandı.

A.B, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında üst düzey yönetici olan 'Mehmet' kod adlı kişinin 2015'te Akın Öztürk'ün bir şeyler yapmaya çalıştığını, gizli kapaklı işler çevirdiğini ve bunu Batmaz'a ilettiğini aktardı.

KEMAL BATMAZ CEZASI BELLİ OLDU MU? NE KADAR CEZA ALDI?

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe girişimi davası iddianamesine göre Batmaz, darbe girişimiyle ilgili hazırlıklar kapsamında sık sık örgütün elebaşı Gülen'e rapor vermek için ABD'ye gitti.

1 Ocak 2016'da İngiltere üzerinden ABD'ye girerken Newark Havaalanı'nda gümrükteki görevli kendisinden şüphelendi. Batmaz'ı pasaport kontrolünde mülakata alan Amerikalı görevliler, üzerinde 7 bin ABD doları bulunan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağı sordu. Üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını söyleyen Batmaz, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece New Jersey'de Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla Pensilvanya'da "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını belirtti.

Zaman zaman FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz ile ABD'ye giden Batmaz, darbe girişiminden 3 gün önce Öksüz ile New York'tan İstanbul'a aynı uçakla geldi. Batmaz, Gülen'e yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdikten ve son talimatları aldıktan sonra Akıncı Üssü'ne gitti.

Batmaz, darbe girişiminin ardından yakalandığında ilk ifadesinde "arsa bakmaya" gittiğini, FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia ettti.

Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.