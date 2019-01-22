Kemal Batmaz'a bağlı 18 mahrem sorumlu için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı
Kemal Batmaz'a bağlı 18 mahrem sorumlu için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.
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