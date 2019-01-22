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Kemal Batmaz'a bağlı 18 mahrem sorumlu için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı

Kemal Batmaz'a bağlı 18 mahrem sorumlu için gözaltı kararı

Kemal Batmaz'a bağlı 18 mahrem sorumlu için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Kemal Batmaz'a bağlı olan 18 sivil "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı çıkardı.


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