Kemal Batmaz'ın ABD'li heyete karşı daha önceki tavrını sergilediği ve darbe ile ilişkini inkar ettiği öğrenildi

IHAAW122318-GEN/04-01-2019 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD'li heyet ile toplantıda dinlenen Kemal Batmaz'ın daha önceki tavrını sergilediği ve darbe ile ilişkini inkar ettiği öğrenildi. Ancak darbe toplantılarına katılan ve örgütün darbe girişimiyle ilgili bağlantılarını deşifre eden gizli tanıklar "Şapka" ve "Kuzgun"un verdiği bilgilerin doyurucu olduğu ve ABD'li heyeti son derece etkiledikleri öğrenildi. 04.01.2019 12:23:18 TSI NNNN