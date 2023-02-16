Kemal Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Bayraktar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Bayraktar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Bayraktar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Bayraktar 15 Ocak 1998 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kemal Sabri Bayraktar şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Bayraktar Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kemal Bayraktar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kemal Bayraktar'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemal Bayraktar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Bayraktar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kemal Bayraktar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Bayraktar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Samsunspor U21

18 Ağu 2015 yılında Erzin Belediye

23 Eylül 2016 yılında Çarşambaspor

4 Temmuz 2022 yılında Karaköprü Bld

Kemal Bayraktar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Bayraktar şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kemal Bayraktar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Samsunspor

Türkiye U16 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Türkiye U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.