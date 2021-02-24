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  3. Kemal Belgin'in, Abdülkadir Ömür yorumu Trabzonspor taraftarını çileden çıkardı

Kemal Belgin'in, Abdülkadir Ömür yorumu Trabzonspor taraftarını çileden çıkardı

A Spor yorumcusu Kemal Belgin'in Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür hakkında yaptığı yorum taraftarların tepkisini çekti.

A Spor'da Cüneyt Şen'in sunduğu 90'A programında Trabzonspor ve A  Milli Takım'ın genç yıldızı Abdülkadir Ömür hakkında yorumlarda bulunan Kemal Belgin, Trabzonspor taraftarının tepkisi çekti.

Cüneyt Şen'in ifadesi üzerine "Abdülkadir'lerden hangisi senin söylediğin?" diye konuşan Kemal Belgin, Abdülkadir Ömür cevabını alınca, " O ufaklık dimi. O Real Madrid'e gitmiyor mu ya? Ya yapmayın Allah aşkına. Bırakın Allah aşkına. 1,5 metrelik adama Avrupa'da top oyunu oynatırlar mı?" dedi. Bu ifadeler üzerine  Güven Taner, Modric'in Real Madrid'de oynadığını örnek gösterse de Belgin," Orta sahada oynuyor ne biçim Luka Modric var, sen bu Abdülkadir'i" diye konuştu.

Güven Taner'in boy olarak Modric'i örnek verdiğini ifade etmesine rağmen Kemal Belgin," Boyu bırak sen. Çiğnerler be, yutarlar sahada" yorumunu yaptı. Cüneyt Şen'in Abdülkadir'in fiziğini geliştirmesini söylemesi üzerine alaycı bir şekilde yorum yapan Belgin," Çok çok tabi canım. Muazzam" dedi. 

 

 

TARAFTARLAR SİNİRLENDİ 

Belgin'in bu sözleri üzerine Trabzonspor taraftarı #HaddiniBilKemalBelgin etiketi ile paylaşımlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi.

Kemal Belgin'in, Abdülkadir Ömür yorumu Trabzonspor taraftarını çileden çıkardıKemal Belgin'in, Abdülkadir Ömür yorumu Trabzonspor taraftarını çileden çıkardıKemal Belgin'in, Abdülkadir Ömür yorumu Trabzonspor taraftarını çileden çıkardı

Tayfun Altuntaş
Editör
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