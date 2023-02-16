Kemal Emirhan Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Emirhan Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kemal Emirhan Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kemal Emirhan Aydin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kemal Emirhan Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Emirhan Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Emirhan Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Emirhan Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Emirhan Aydin 4 Ocak 2001 tarihinde Giresun şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kemal Emirhan Aydın şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Emirhan Aydin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEK Football yapmaktadır. Kemal Emirhan Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siirt İl Özel İdaresi Spor futbol takımında oynamaktadır. Siirt İl Özel İdaresi Spor takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kemal Emirhan Aydin'nin Siirt İl Özel İdaresi Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemal Emirhan Aydinboyu ve yaşı kaç

Kemal Emirhan Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Emirhan Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kemal Emirhan Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Emirhan Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ocak 2015 yılında G.Birliği Alt

1 Temmuz 2018 yılında G.Birliği U19

31 Ocak 2020 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında G.Birliği U19

14 Eylül 2020 yılında Hacettepe

30 Haziran 2021 yılında G.Birliği U19

27 Ağu 2021 yılında Hacettepe

30 Haziran 2022 yılında G.Birliği U19

22 Temmuz 2022 yılında Siirt İÖİ

Kemal Emirhan Aydin kimdir

Kemal Emirhan Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Emirhan Aydin şuan Siirt İl Özel İdaresi Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kemal Emirhan Aydin nereli

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