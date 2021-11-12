Kemal Gülman kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Eşi Feryal Gülman kimdir? Kemal Gülman Biyografisi​​​​​​​

Ünlü magazin figürlerinden birisi olan Kemal Gülman uzun süredir eşi Feryal Gülman'dan boşanmaya çalışıyor. İkili arasındaki gerginlik durulmuyor. Peki, Kemal Gülman kimdir? Nereli, kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Eşi Feryal Gülman kimdir? İşte, Kemal Gülman Biyografisi...

KEMAL GÜLMAN KİMDİR? NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibidir. 1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman aynı zamanda Gülman Group'un CEO'sudur. Kurumsal gayrimenkul yatırımcıları arasında yer almaktadır.

1952 yılında kurulan Gülman Group ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösterdikten sonra, gayrimenkul sektöründe, ticari gayrimenkul yatırımlarına girerek projeler üretmeye başlamıştır. Gülman Group ayrıca lojistik ve depolama yatırımlarında da bulunmaktadır.

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FERYAL GÜLMAN KİMDİR?

Aslında iş insanı olan Feryal Gülman 1964 Ankara doğumlu. Küçük bir yaşta babasını kaybeden Gülman İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu.

Arasında 32 yıl yaş farkı olan 21 yıllık eşi Kemal Gülman ile boşanması ile gündeme gelen Feryal Gülman, Alarko ile başlayan iş hayatını Leyla Alaton ile kurduğu ortaklık ile gayrimenkul sektöründe sürdürmüştü.

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