Kemal Gülman'ın sevgilisi ile uçakta karşılaşan eşi Feryal Gülman'ın itirafı hayrete düşürdü! "Senin yerine 2 tane 20'lik alalım"

TV8 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman ile uçakta yaşadığı karşılaşmanın tüm detaylarıyla anlattı.

SÖZLERİ İNCİTMİŞ

Evliliği sürecinde yaşadığı pek çok detayı da itiraf eden Feryal Gülman, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu 30 yaşındaki avukat Eda Cideli ile Fransa'ya seyahat eden 89 yaşındaki Kemal Gülman ile Fransa dönüşü aynı uçakta denk gelince, Kemal Gülman'ın kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" demesinin kendisini çok incittiğini, Kemal Gülman'ın konuşma tarzının geçmişten bu yana böyle olduğunu, bu durumun 18 yaşındaki oğlunu ve kendisini üzdüğünü ifade etti.

Bu yaşananların ardından 2. Sayfa programına canlı telefon bağlantısı yapan Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu Kemal Gülman'a tepkisini dile getirdi.

Feryal Gülman, Kemal Bey ile aralarında 32 yaş fark olduğunu, kendisi ile evlendiğinde Kemal Bey'in 50'li yaşlarında olduğunu ifade ederek aşık olarak evlendiklerini açıkladı.

"SENİ BANKAYA VERMEK LAZIM"

Kendisinin 40'lı yaşlarına geldiğinde, Kemal Gülman'ın etrafındaki insanlarına ne düşüneceklerine aldırmadan "Seni bankaya vermek lazım, senin yerine 2 tane 20'lik alalım" diye konuştuğunu anlatınca sunucular Müge ve Gülşen hayrete düştü.

Gülman, bu görüntülerle Kemal Gülman'a yeni bir dava açma hakkının da olduğunu belirtti.