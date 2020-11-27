Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılarının da aralarında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. Bu isimler arasında bulunan Kemal Güngör, internette araştırılan isimler arasında yer aldı. Peki, Kemal Güngör, kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

KEMAL GÜNGÖR KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kemal Güngör, liseye kadar süren öğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu’nda stajını tamamlayarak 1985’de avukatlık ruhsatını aldı. Yedek subay olarak askerliğini yaptıktan sonra 1987’de serbest avukatlığa başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) çalışmalarında aktif olarak yer aldı. Açık Sayfa Hukuk Dergisi’nin yayın kurulu üyeliğinde bulundu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Türkiye-Avrupa Vakfı, Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Cumhuriyet Vakfı’nın danışma kurulu üyesi. Serbest avukatlık faaliyetine Kadıköy’de devam ediyor. (Kaynak: Cumhuriyet)

Yeni seçilen diğer üyeler ise şöyle:

Fuzuli Aydoğdu, Mehmet Seçkin, Canel Rüzgar, Selfet Giray, Ahmet Çiçekli, Kemal Güngör, Mustafa Ercan, Mutafa Doğan, Savaş Şahinbay, Yüksel Kocaman, İrfan Fidan.