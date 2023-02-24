Kemal Hasikic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Hasikic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Hasikic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Hasikic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Hasikic 13 Ekim 2000 tarihinde Maoča-Brčko şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Kemal Hasikić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Hasikic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kemal Hasikic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tekstilac Derventa futbol takımında oynamaktadır. FK Tekstilac Derventa takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kemal Hasikic'nin FK Tekstilac Derventa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemal Hasikic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Hasikic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kemal Hasikic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Hasikic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2016 yılında Bijeljina U19

19 Temmuz 2019 yılında Jedinstvo Brcko

1 Ağustos 2020 yılında Br. Gracanica

6 Temmuz 2021 yılında J. Bihac

24 Şubat 2022 yılında Br. Gracanica

11 Temmuz 2022 yılında Tekstilac

Kemal Hasikic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Hasikic şuan FK Tekstilac Derventa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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