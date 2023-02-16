Kemal Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Kazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kemal Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kemal Kazan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kemal Kazan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kemal Kazan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kemal Kazan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kemal Kazan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kemal Kazan 24 Temmuz 1998 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kemal Kazan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MCB MENEJERLİK LTD ŞTİ yapmaktadır. Kemal Kazan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 22 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Kemal Kazan'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kemal Kazan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kemallkazan/

Kemal Kazanboyu ve yaşı kaç

Kemal Kazan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kemal Kazan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kemal Kazan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kemal Kazan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Eylül 2015 yılında Körfez SK Alt

21 Aralık 2016 yılında Kocaeli Birlik

31 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

20 Ağu 2019 yılında 1954 Kelkit Bld

22 Ağu 2021 yılında Bld Derince

Kemal Kazan kimdir

Kemal Kazan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kemal Kazan şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Derince Birlikspor

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kemal Kazan nereli

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